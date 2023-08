Mulher de S. Antônio some após fugir de hospital em Curitiba

Ela não está bem e família solicita ajuda

A corretora de imóveis Ednéia Maria da Silva (foto) está desaparecida após fugir na noite de terça-feira, dia oito, do Hospital do Trabalhador, na região do Novo Mundo, em Curitiba. Ela, que é de Santo Antônio da Platina, está em surto, com problemas psiquiátricos.

Amigas e familiares já esgotaram todas as possibilidades e inexistem notícias sobre a mulher de 61 anos, que tem três filhos, e reside no bairro Santa Felicidade.

Se alguém souber de qualquer informação pode ligar nos telefones:

41 98808-9741- 98808-9755; 41 – 98832-5311 ou (43) 99954-4644/WhatsApp.