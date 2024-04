Platinense de apenas 32 anos morre após CIRURGIA bariátrica

Corpo será velado na Funerária Platinense a partir das 19h30m

A confeiteira Suellen Mendonça (fotos) perdeu a vida 1h20m da madrugada desta terça-feira, dia 30, no Hospital Evangélico de Londrina. Ela tinha 32 anos, era casada com o comerciante Gustavo Brandani (Toca Lanches) e não tinha filhos.

Bonita, de família tradicional, deu entrada na unidade de saúde na última quinta-feira, dia 25, com previsão de alta no sábado, mas houve complicações no pós-operatório no fim de semana.

A jovem faria nova intervenção cirúrgica, porém não resistiu.

O cunhado, Luis Guilherme, informou ao Npdiario que o velório será na Funerária Platinense a partir das 19h30m e o sepultamento nesta quarta-feira, dia primeiro, em horário ainda a ser definido.