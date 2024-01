Platinense não está no BBB 2024 (vídeo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝒥𝓊𝓁𝒾𝒶𝓃𝒶 𝒜𝓁𝒾𝓃𝑒 (@jualine1)

Após a definição ontem dos 18 primeiros integrantes, a empresária Juliana Aline (vídeo e fotos) de Santo Antônio da Platina, finalmente se posicionou publicamente, através de rede social.

Solteira, tem 39 anos, formada em Jornalismo em 2007(nunca exerceu a profissão),teria sido cogitada em todo o país como suposta integrante do BBB 2024. Estaria no grupo Puxadinho, conforme divulgado pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG Gente, no meio de semana.

A TV Globo iniciou a divulgação dos nomes oficialmente a partir desta sexta-feira (dia 5) e o programa tem estreia nesta segunda-feira (dia oito) após a novela “Terra e Paixão”.

A informação sobre a platinense seria de executivos da emissora carioca. Familiares da moça, que é dona de uma loja de roupas na rua Gonçalves Dias, no bairro Batel, em Curitiba, confirmaram o alarde em torno dela, mas a própria disse não saber de onde partiu a suposta indicação e nega.

Mesmo se soubesse. não poderia confirmar pelo chamado confinamento a que são obrigados os convidados antes do início do programa.

O pai dela, José Augusto, radialista e imobiliarista, conversou com o Npdiario nesta quinta-feira, dia quatro, e admitiu a notícia, mas Juliana permanecia sem prestar declarações oficiais à Imprensa e nem aos mais próximos, e também não tinha feito comentários em redes sociais.

Uma norte-pioneirense de Jacarezinho participou do Big Brother Brasil em 2005. Grazi Massafera, hoje atriz consagrada, obteve o segundo lugar, com 40% dos votos.

Nesta sexta-feira, saiu a lista oficial de participantes do BBB 24.

Dois outros participantes serão definidos pelo voto do público, enquanto seis escolhidos pelos brothers e sisters já anunciados.

O público poderá escolher duas pessoas, um homem e uma mulher, para entrar na casa mais vigiada do Brasil. O resultado será divulgado no programa de estreia do BBB 24, na segunda-feira, 8/1.