Platinense representa BRASIL no Mundial de Fisiculturismo(assista)

Numa demonstração de disciplina, técnica e dedicação, Renan Vieira, natural de Santo Antônio da Platina e atualmente residente em Londrina, venceu o Campeonato de Fisiculturismo Mr. Paraná, realizado no último sábado, 11, em Curitiba, no Colégio Marista.

O evento, organizado pela World Fitness Federation (WFF), foi palco de uma série de conquistas significativas para Vieira.

Conquistando o título de Campeão na Categoria Sungão e Vice-Campeão na Categoria Bodybuilding, além de um respeitável terceiro lugar na Categoria Jeans Model, Renan não apenas dominou o pódio, mas também garantiu sua classificação para o prestigiado Campeonato Mundial da WFF, que ocorrerá entre os dias 07 e 09 de junho na Capital de todos os paranaenses.

O norte-pioneirense já é um nome reconhecido no cenário internacional, com títulos de Campeão Brasileiro e Campeão Sul-Americano em seu currículo. Agora, ele se prepara para levar sua excelência e paixão pelo fisiculturismo ao próximo nível, representando o Brasil no Campeonato Mundial, em Curitiba, competindo contra atletas de mais de 70 países filiados à WFF.

O atleta compartilha o “segredo” de seu sucesso contínuo: “O fator determinante que me ajuda a conquistar e superar desafios é a mentalidade de ser apenas 1% melhor a cada dia”. Esta filosofia não apenas o mantém focado em sua jornada, mas também inspira muitos ao seu redor.

Mesmo com a rigorosa rotina de treinos, dieta, e competições, mantém um equilíbrio saudável em sua vida, permitindo-se desfrutar de pequenos prazeres como drinks e chocolates aos finais de semana. Essa abordagem torna seu processo de preparação mais leve e sustentável, provando que é possível alcançar o sucesso sem abrir mão das coisas boas da vida.

Com determinação e resiliência, Renan Vieira segue não apenas conquistando títulos, mas também, demonstrando como é possível sempre continuar se superando e evoluindo. Aguardamos ansiosamente sua próxima conquista no palco mundial, onde ele promete elevar ainda mais o nome do Brasil no esporte.