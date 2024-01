Platinense sai ilesa de acidente (veja vídeo)

Raquel Loman sofreu ferimentos leves

Nesta terça-feira, 30, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Cornélio Procópio, atendeu acidente com vítimas na PR-218 em Nova Fátima.

Um Scania trator R440, conduzido por jovem (23 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Nova Fátima a Ribeirão do Pinhal, quando no Km 104, ao realizar curva, perdeu o controle do veículo e tombou. O acoplado ao trator atingiu um Fiat/Toro, que estava em sentido contrário.

O motorista do Scania e todos os ocupantes (29, 12 e 01 ano), bem como a motorista do Toro (39 anos), tiveram ferimentos. As primeiras vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Cornélio Procópio e do Ribeirão dos Pinhal.

A que estava sozinha é a platinense Raquel Loman (foto) , muito querida e respeitada, e de família de Santo Antônio da Platina.

De forma surpreendente, a moça apenas trincou ossos das costelas e da clavícula, teve suturas nos dedos e sofreu escoriações, “só tenho a agradecer todo o carinho que recebi de todo mundo e do pessoal do hospital também.

Raquel tem uma filha, Lorena, de 17 anos.

Está internada no Hospital Nossa Senhora da Saúde, mas terá alta na manhã desta quarta-feira, dia 31.

O irmão dela, Frans, disse ao Npdiario que foi um susto e está tudo bem, e agradeceu as preocupações de familiares e amigos.