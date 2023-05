Platinense tenta fugir da PM de motoneta

Evidentemente não conseguiu escapar

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, na noite desta quinta-feira (18) apreendeu drogas.

Uma Honda/Biz prata estava sendo conduzida por sujeito conhecido no meio por envolvimento com o narcotráfico. O rapaz, ao perceber que seria abordado, tentou fugir em alta velocidade com a motoneta, mas logo alcançado e abordado.

Em busca pessoal, encontradas nove pedras de crack embaladas para venda, bem como dinheiro.

Ele recebeu voz de prisão e encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil.