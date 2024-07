BEACH TENNIS TEM platinenses campeãs

Torneio ocorreu em Bauru (SP)

Aconteceu em Bauru a etapa do Torneio Track e Field Open Beach Tennis.

As platineses Suellen Brito e Danusa Putti (fotos) participaram e foram as grandes Campeãs da categoria C.

As duas agora ganharam o passaporte para a Conference Finals que será realizada em Brasília no mês de novembro, onde estarão presentes todas campeãs de todas as etapas do ano de 2024.

O beach tennis é uma das modalidades que mais tem crescido nos últimos anos porque, além da sua alta procura, é uma atividade física que ajuda a queimar as calorias, a fortalecer a musculatura e a melhorar outros pontos da estrutura física, como coordenação e/ou flexibilidade.

É um esporte que pode ser praticado por qualquer pessoa, de crianças a idosos.