Aventura: Platinenses percorrem 800 km do Caminho de Santiago

Mãe e filha viajaram para França/Espanha de avião, ônibus e a pé

As peregrinas platinenses Terezinha Góes Cintra Borlachenco, professora de Educação Física aposentada, de 69 anos, e Nadja, Góes Cintra Borlachenco, personal trainer de 35 anos, mãe e filha, fizeram o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Chegaram da viagem neste início de semana em Santo Antônio da Platina no bairro São Francisco, onde residem.

Foram mais de 800 quilômetros de caminhada durante 30 dias.

A viagem iniciou-se de avião até Madrid, ônibus até Saint Jean Pied de Port (França) e saíram de lá para Santiago. A temperatura ficou entre dez a 25 graus. Cedo é mais frio e no almoço até à tarde é quente. Além disso, contaram à reportagem que o sol se põe somente às 22 horas.

Nadja registrou todo o percurso na forma de um diário no seu perfil do Instagram:

https://instagram.com/na_cintra?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

História e beleza. Seja pelo Caminho da Costa, o Francês, o Vasco, o Lebaniego ou qualquer outra rota, a pé, de bicicleta ou a cavalo, é uma experiência única e enriquecedora. Confira algumas curiosidades dessa empreitada.

O traçado original – Era o ano 829, segundo a lenda. Um pastor encontra um estranho sepulcro num lugar remoto da Galícia (região histórica situada no oeste da atual Ucrânia e sul da Polônia). Era um pequeno reino cristão isolado entre as montanhas.

Por que há tantos caminhos de Santiago? Porque, desde a descoberta do pretenso sepulcro do discípulo de Jesus na Galícia, cada viajante fez seu próprio caminho, da porta de sua casa até Compostela. Algumas rotas e vias foram se tornando mais populares e transitadas por diversos motivos (segurança, facilidade de abastecimento), mas nunca puderam usar com exclusividade o título de Caminho de Santiago.

Uma prova do desafio – A Compostela é o documento que certifica que a pessoa fez o Caminho por devotionis affectu, voti vel pietatis causa (por devoção, por voto ou por piedade). Trata-se de um pergaminho em latim emitido pelo Escritório do Peregrino de Santiago em nome da Igreja e que só é entregue a quem demonstrar, com a credencial de peregrino, ter concluído os 100 últimos quilômetros a pé ou a cavalo, ou os últimos 200 km de bicicleta.

E a pessoa deve assegurar que fez a peregrinação por motivos religiosos. Há um documento diferente – o certificado de visita à cidade de Compostela – para quem faz o Caminho por motivos não religiosos. Uma espécie de certificado de peregrinação civil.

Apóstolo – Em 1558, temendo um ataque dos piratas ingleses comandados por Francis Drake contra a tumba do apóstolo, São Clemente, arcebispo de Compostela, escondeu a arca com os restos mortais do apóstolo. Ocultou-a tão bem que ela esteve perdida por mais de 300 anos. Reapareceu em 1878, durante as obras de reforma do altar da catedral realizadas pelo cardeal Payá e Rico, quando os trabalhadores perfuraram a abóbada oculta e encontraram os ossos de três homens. Em 1884, o papa Leão XIII respaldou quatro anos de trabalhos científicos com a bula Deus Omnipotens, reconhecendo que os restos encontrados eram efetivamente do apóstolo e de seus dois discípulos.

Na verdade, é um caminho contemplativo e, sobretudo, turístico. Uma rota secular, percorrida por peregrinos do mundo inteiro desde o século IX. Atualmente o Caminho Francês – é o mais procurado e o que possui a melhor infra estrutura. Inicia-se no pequeno vilarejo francês de Saint Jean de Pie de Port – ao pé dos Pirineus, cruza todo o norte da Espanha até chegar à Galícia, onde repousa na Catedral.

Os Caminhos de Santiago são os percursos dos peregrinos que afluem à Santiago de Compostela, na Espanha, desde o século IX para venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior, cujo suposto sepulcro se encontra na catedral. A peregrinação foi uma das mais concorridas da Europa medieval, cuja importância só era superada por outra(com destino a Roma) e Jerualém, sendo concedida indulgência plena a quem a fizesse.

Depois de vários séculos relativamente esquecida, desde os anos 1980 que a popularidade da peregrinação tem crescido muito, embora grande parte das pessoas que fazem o Caminho — nome pelo qual é também conhecida a peregrinação — atualmente não o façam por motivos religiosos. O Caminho tornou-se um itinerário espiritual e cultural de primeira ordem, que é percorrido por pessoas todos os anos. Foi declarado Primeiro Itinerário Cultural Europeu em 1987 e Patrimônio da Humanidade (na Espanha em 1993 e na França em 1998).

Os caminhos espalham-se por toda a Europa e vão entroncar nos caminhos espanhóis.