Platinenses ganham sinal digital da TV Evangelizar

Canal católico fundado pelo padre Reginaldo Manzotti

A TV Evangelizar ganhará sinal digital em Santo Antônio da Platina a partir de setembro. O anúncio foi feito em reunião na manhã desta terça-feira, 24, com a equipe da emissora e o prefeito interino Francisco Monteiro, o Chico da Aramon (fotos).

O coordenador de expansão Gustavo Moreira Fontoura e o consultor de expansão, Renan Woellner, estiveram no gabinete acompanhados do platinense José Ricardo Celestino Silva, o Ricardinho, da loja Ki Antenas, para as tratativas da instalação do sinal digital da TV Evangelizar.

A previsão é que seja feita uma solenidade de inauguração no Morro do Bim, com a realização de missa e outras atrações promovidas pelo veículo em parceria com o a administração municipal.

Sobre a TV – Fundada em 2011, a emissora é um canal católico fundado pelo padre Reginaldo Manzotti e responsável pela transmissão para mais de 430 emissoras de canal aberto e sinal via satélite para cerca de 2.000 cidades do Brasil e 19 capitais, com conteúdos sobre evangelização, informação e entretenimento.

Na região, Santo Antônio da Platina será a primeira a receber o sinal digital da emissora, juntando-se a cidades como Maringá e Cascavel que já possuem a tecnologia. Atualmente, três emissoras com sinal digital gratuito funcionam no município: TV Globo, TV Record e TV Rede Mundial.