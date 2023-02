Platinenses projetam imóveis sem tijolos, cimento e concreto

Conheça o modelo de construção “Steel framing”

Também conhecido como Light Steel Frame ou Construção a Seco, a “estrutura de aço” é um sistema moderno de construção que não utiliza tijolos, cimento e concreto durante o processo de montagem das paredes e coberturas.

O Steel Frame começou a ser utilizado nos Estados Unidos, por volta da década de 1930 e se tornou um dos mais escolhidos e utilizados métodos de construção atuais. Esse formato de construção é 100% industrializado, sustentável e altamente resistente, que diminui o tempo de obra consideravelmente.

Desde 2017, a Indesign Arquitetura, de Santo Antônio da Platina dos empresários Carlos Cintra (Arquiteto) e Vanessa Pedroso (Designer de Interiores), tiveram a iniciativa de inserir nos projetos e obras esse novo método construtivo. O investimento criativo tem dado certo.

Através de cursos e palestras de especialistas para profissionais do setor, os dois, que têm um casal de filhos, difundiram o modelo construtivo para a região do Norte Pioneiro. Após esses anos de desenvolvimento e experiências, o escritório já conta com obras de coberturas e ampliações executadas no sistema.

Em 2022, através da normatização brasileira do sistema e a possibilidade inclusive do financiamento habitacional, deram início a execução de obras inteiras, fomentando o interesse das pessoas em realizar o sonho do imóvel de alto padrão de qualidade.

Vantagens:

– Consome até 90% menos água durante a obra

– Emite até 73% menos gás carbônico

– Mateirais menos agressivos ao ambiente

– Alta resistência da estrutura

– Durabilidade

– Obra mais limpa e rápida

– Isolamento térmico e acústico

– Manutenção prática e rápida

– Pouca geração de resíduos e entulhos

– Valorização do imóveis

Confira imagens de algumas construções:

