Apreendido veículo de taxista em Pinhal

Veículo com pendências e motorista com CNH vencida

A Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal, nesta quinta-feira (30) atendeu ocorrência de infração de trânsito.

A solicitação foi oriunda de funcionário da prefeitura, pois o órgão havia interditado uma das vias na Avenida Silveira Pinto, frente da Escola Municipal Doutor Marcelino Nogueira, e relatou que alguns veículos estavam transitando na contramão da via.

No local, os PMs viram um VW/Meriva, prata, na contramão, no sentido da Rua São Paulo à Rua Maria de Lourdes Nogari. Abordado, constataram tratar-se de taxista com Carteira de habilitação suspensa, bem como pendente de realização de curso de reciclagem. O veículo, por sua vez, tinha débitos administrativos.

Diante da infração, os agentes orientaram ao condutor a regularizar as pendências do carro, sendo este encaminhado ao depósito do Segundo Pelotão.