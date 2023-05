PM de Andirá flagra motocicleta furtada

Também com lacre rompido e ainda sem CNH

Em ação no bairro Santa Helena, um PM percebeu suspeito conduzindo motocicleta sem carenagem nem retrovisor nesta terça-feira, dia 16, em Andirá. Abordado, piloto admitiu não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A placa estava com lacre rompido e o número do motor com indicativo de furto, com boletim de ocorrência registrado.

Alegou desconhecer, pois teria emprestado a moto. O rapaz o veículo foram encaminhados à sede da Delegacia de Polícia Civil local.