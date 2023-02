PM de folga evita furto num posto platinense na 153

Ladrões levavam produtos perecíveis mas tiveram que fugir

Exclusivo: Em torno de 23h45m deste domingo (19) a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina evitou furto qualificado.

O Npdiario foi informado dessa situação e buscou contato com o soldado Jonatho, que confirmou. Ele estava de folga, voltava para sua casa pelo KM 43 da BR-153, quando percebeu no pátio do Auto Posto Platina um sujeito em cima de moto ligada. O agente, temendo que o local estivesse sendo roubado, fez o retorno e estacionou seu carro longe do estabelecimento, e seguiu a pé. Em certo momento, o motociclista percebeu sua presença e o PM, em voz audível, se identificou como policial militar. Assim, recebida voz de advertência, o rapaz gritou para que seu comparsa se apressasse, e começou a andar com a moto.

O soldado, então, deu voz de abordagem, a qual foi ignorada pelo piloto, que saiu correndo na contramão da direção da rodovia, deixando para trás seu cúmplice, o qual tentou fugir a pé também, com um saco preto em sua mão e com a outra mão tirou algo de sua cintura. Com isso, o PM disparou como alerta e iniciou acompanhamento tático. O rapaz deixou seu capacete e a sacola preta no chão e conseguiu fugir.

O agente pediu apoio aos colegas da 4ª Cia e relatou que ambos teriam seguido sentido à Vila Santa Terezinha. A equipe então fez patrulhamento no bairro para tentar localizar, sendo que um deles, com as mesmas características, foi visto, porém conseguiu escapar numa área de mata.

No retorno ao posto, constataram que os objetos furtados foram abandonados próximos aos caminhões ao pátio. Recuperaram-se: quatro peças de carne bovina, um litro de cachaça, dois litros de chopp, 340 gramas de presunto, 296 gramas de muçarela, latas de cerveja e de sardinha.

Não se sabe de qual caminhão os produtos foram subtraídos, e então foram recuperados e levados à Delegacia de Polícia Civil.