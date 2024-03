PM de Ibaiti prende mulher e recupera caminhão ROUBADO

Também encontra caminhão roubado

A Polícia Militar de Ibaiti, nesta sexta-feira, 15, prendeu mulher por descaminho e encontrou caminhão produto de roubo.

PMs receberam denúncias de que havia uma pessoa embarcada em um ônibus na Rodoviária de Ibaiti e que estaria transportando consigo substâncias entorpecentes. Os policiais foram até o local e conseguiram encontrar a mulher no coletivo, com uma mala atrás de seu assento e mais quatro outras no bagageiro.

Ao verificar a bagagem, localizados 234 celulares, 80 perfumes, 4 receptores de TV e R$971,00, caracterizando o delito de Descaminho. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa juntamente com a mercadoria apreendida.

Durante o retorno, um caminhão da marca Iveco que estava abandonado às margens da BR-153 foi encontrado. Ao verificar as placas, constatado ser o veículo era produto de roubo ocorrido no mesmo dia.

Desse modo, os agentes fizeram contato com a seguradora do veículo que enviou um guincho para o transporte. O caminhão foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Ibaiti para as devidas providências e posterior restituição ao proprietário.