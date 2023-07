PM de Wenceslau prende mulheres

Oriundas de Curitiba e envolvidas no tráfico de drogas

A Polícia Militar de Wenceslau Braz prendeu duas mulheres por tráfico de drogas no início da madrugada desta quinta-feira, 27, no Terminal Rodoviário.

Com base em informações que uma delas, vinda de Curitiba de ônibus de linha, trazendo drogas para entregar na cidade e em Jacarezinho, os PMs montaram campana no local, onde a suspeita foi abordada. Ela confirmou que realmente estava em posse de entorpecentes, sendo apreendidas 514 gramas de cocaína e 507 gramas de crack, drogas avaliadas em R$ 35 mil reais.

Disse, ainda, que receberia R$ 1.000,00 reais pelo “serviço” e que entregaria a droga para uma determinada pessoa, nas proximidades do cemitério local.

Concomitante a abordagem, chegou um táxi chamado por ela para levá-la até perto do cemitério. Os policiais, então, tomaram o táxi e com equipes de apoio na retaguarda, foram até local combinado para entrega.

Ao chegarem havia outra mulher aguardando a chegada do carro, a qual foi identificada como amásia de um indivíduo envolvido com o narcotráfico.

Ela abriu a porta traseira do táxi e se deparou com os policiais dentro, momento em que foi abordada. Com ela foi encontrados mil reais, conforme antecipado pela mulher detida na rodoviária.

Diante disso, as duas mulheres foram presas e encaminhadas para Delegacia de Polícia Civil da cidade.