PM de Wenceslau Braz recebe um fã

Gabriel Renan Teixeira recebeu carinho da corporação

Aconteceu neste fim de semana a ilustre visita do jovem Gabriel Renan Teixeira (12 anos) na Sede da 2º Companhia do 2º BPM, Wenceslau Braz.

Filho de Eliane dos Santos Teixeira e João Batista Teixeira, o menino mora com seus pais no Bairro Santo Antônio.

Gabriel se diz fã da Polícia Militar do Paraná e a honrou com sua presença, oportunidade, na qual, também conheceu as dependências da Companhia, as viaturas e, sobretudo, recebeu vários abraços dos PMs de plantão e também uma boa conversa.