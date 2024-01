PM encontra BOMBA em Carlópolis (vídeos)

Batalhão de Operações Especiais recolheu o artefato

Na tarde de sábado, dia 13, Policiais Militares foram acionados para atender uma ocorrência onde trabalhadores tinham localizado um artefato explosivo numa construção. Foi no cruzamento das Ruas Antônio Jonas Ferreira Pinto e Padre Hugo, no centro, perto da Agência do Trabalhador (fotos).

No local, constataram que faziam a reforma encontraram, ao desmontar o forro da casa, um objeto embalado e guardado dentro de um balde de argamassa, que aparentava se tratar de um explosivo.

Diante disso, adotados os procedimentos pertinentes à primeira intervenção em ocorrência com explosivos, feito o isolamento do local e acionado o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Esquadrão Anti-Bombas, que se fez presente e realizou o recolhimento e o destino adequado do artefato.