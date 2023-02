PM enquadra dois jovens em Jundiaí

Porte de drogas e também infração de trânsito

De acordo com informações, havia um VW/Golf ABL de cor preta (foto) escondido no meio do mato, perto do KM 66 da PR-218 em torno de 13h50m desta terça-feira, dia 14, em Jundiaí do Sul.

Realizada a abordagem, suspeitos identificados e em revista pessoal, localizadas duas buchas de maconha.

Na consulta veicular, constatadas pendências administrativas.

Carro recolhido ao pátio da PM.

Dada voz de detenção aos dois envolvidos. Depois, encaminhado para TCIP (Termo Circunstanciado de Infração Penal).