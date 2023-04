PM evita feminicípio em Joaquim Távora

Rapaz de 27 anos comete violência doméstica na Asa Branca

PM acionada via 190 com solicitante relatando que um marido estava ameaçando a esposa em torno de 16h55m deste sábado, dia primeiro, na rua José Castanheira, Asa Branca, em Joaquim Távora.

No local em contato com a vítima, de 20 anos, confirmou que o “companheiro” lhe ameaçou de morte com uma faca nas mãos, e que outras vezes já foi agredida.

Equipe localizou o elemento, fez sua prisão e apreendeu a faca (foto).

Os tipos mais comuns de feminicídio reconhecidos são: