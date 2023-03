PM evita idosa de ser enganada por casal

Fato aconteceu em torno de 13 horas desta quinta-feira

Carla Caroline Pereira Ribas (foto) , de 24 anos, conseguiu fugir, mas o marido dela, Fernando Carvalho da Cruz (foto), 42, não. Os dois praticaram estelionato dentro da agência do Banco do Brasil na rua Marechal Deodoro, centro platinense. O fato aconteceu em torno de 13 horas desta quinta-feira, dia nove.

O soldado Jonatho da 4ª Cia, mesmo em folga, participou da ocorrência, pois a a vítima, de 68 anos, suspeitou e um dos vigilantes percebeu e acionou a PM.

A vítima relatou em seu depoimento posteriormente, que estava caminhando pela rua quando foi abordada pela mulher que lhe fez perguntas, disse ter ganhado quantia alta num bilhete premiado e precisava ir buscar o dinheiro. Nesse momento, o marido apareceu e “confirmou” que o bilhete estava mesmo sorteado.

Os três entraram no carro do casal e foram até o banco “sacar o dinheiro” do suposto prêmio.

Os estelionatário conseguiram tirar R$ 1.300,00 da conta, retirados com seu cartão e senha. A comparsa queria que a vítima sacasse mais R$ 15 mil e, de acordo com o que contou a idosa, foi ao interior do banco e comentou com o segurança que estava avaliando ser golpe.

O casal, que é de Colombo, cidade da região metropolitana de Curitiba, percebeu, correu a pé e tentou fugir entrando no Fiat Palio (foto) deles e saindo em alta velocidade, entretanto o veículo foi abandonado na rua Rio Branco.

A moça escapou, e o – homem escondido numa residência – pulou muros, mas foi dominado e preso com ajuda da Rádio Patrulha.

Depois de preso, o golpista contou que retornavam de Ourinhos(SP). Em busca pessoal, encontrada uma carteira com diversas identificações falsas de detetive, bem como a quantia de R$ 500,00, além de uma nota de U$ 20,00 americanos, entre outros.

No veículo havia outro celular. Ligado, uma outra mulher atendeu e revelou que sua avó foi vítima de um furto pela manhã na cidade paulista e e teve seu celular subtraído, após tentativa de golpe por um casal. O aparelho foi devolvido depois.