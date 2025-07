PM evita suicídio em SIQUEIRA CAMPOS

Após violência doméstica

Uma ocorrência de violência doméstica registrada no último final de semana em Siqueira Campos teve um desfecho dramático, mas com uma importante ação da Polícia Militar que acabou salvando uma vida. Os soldados Leão (foto acima) e Bernardes (foto abaixo) agiram de forma eficaz.

Após denúncias de ameaças e histórico de agressões, uma mulher procurou ajuda junto à PM. Segundo seu relato, o companheiro teria se irritado após um episódio de ciúmes e voltou a ameaçá-la, mesmo na presença dos policiais. De acordo com a vítima, ele já havia praticado agressões físicas anteriormente, inclusive com uso de água quente.

Diante da gravidade do caso, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde a mulher foi ouvida e os filhos do casal, crianças com idades entre 4 e 13 anos, ficaram sob os cuidados de familiares com acompanhamento do Conselho Tutelar.

Enquanto a vítima prestava depoimento, o indivíduo foi colocado numa sala separada, à espera de ser ouvido pela autoridade. Durante a verificação de rotina, um colega da corporação encontrou o homem tentando tirar a própria vida, utilizando uma peça de roupa (a calça) como corda.

A rápida intervenção, com o apoio imediato de outro militar e de um agente da Polícia Civil, foi crucial para evitar a tragédia. Os profissionais conseguiram desfazer o nó e preservar a vida do homem.

Leão possui 38 anos e Bernardes, 27.

A ação foi destacada como um exemplo do compromisso das forças de segurança pública não apenas com a aplicação da lei, mas também com a preservação da vida, mesmo em situações de forte tensão emocional e violência.

O casal tem três filhos.