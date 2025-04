PM fecha ponto de drogas em Japira

Dois elementos presos

Nesta semana, o 2º Batalhão realizou uma operação, no centro de Japira, que resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico.

A ação foi desencadeada após informações do Serviço de Inteligência, que identificaram uma residência na Rua Francisco Fernandes como ponto de tráfico de entorpecentes.

Com base nas denúncias e no monitoramento realizado pela ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foi constatado intenso fluxo de usuários no local. Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir pela via pública, enquanto outro retornou rapidamente para o interior ao perceber a aproximação. Após diligências, localizaram 3 buchas de maconha (5,6g), 17 buchas de cocaína (15,7g), embalagens para acondicionamento, um aparelho celular e a quantia de R$ 230,00 em espécie.

Os dois indivíduos foram presos em flagrante. Ressalta-se que um dos detidos já respondia em liberdade pelo mesmo crime, conforme registro anterior.