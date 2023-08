PM lança “Operação 10 de agosto” (vídeo)

Em Jacarezinho defronte a Catedral no centro

A “Operação 10 de agosto” lançada pela Polícia Militar do Paraná em todo Estado se estenderá até a próxima quarta-feira, dia nove de agosto, com execução em todo Norte Pioneiro, tendo ênfase nos municípios com maior índice de criminalidade.

As atividades consistem no policiamento ostensivo e preventivo, através se bloqueios de trânsito, patrulhamento, cumprimento de mandados judiciais, abordagens de suspeitos, entre outras atividades para evitar que o crime aconteça.

O nome da Operação é alusivo ao Aniversário da Corporação, que completa 169 anos no próximo dia 10 de Agosto.