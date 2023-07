PM reage e mata um dos indivíduos que aterrorizaram família em S. Antônio (vídeo)

Rafael Ferreira Bento, o “Salgadinho”, morreu e Diogo Matias Silva está preso

Um casal e o filho, todos empresários platinenses, sofreram horas de pânico na noite deste domingo (dia 16), a partir de invasão, cárcere privado, ameaças e extorsão mediante sequestro na residência rua Dom Pedro Il, centro de Santo Antônio da Platina (foto e vídeo). Aconteceu entre cerca de 20h30m até quase meia-noite.

Equipes Rotam e Rádio patrulha foram acionadas por um colegas da corporação, os quais solicitavam apoio relatando estarem na conveniência do Posto Platina(antigo Platinão), abordaram e renderam um individuo que fazia o filho do proprietário de refém mediante arma de fogo. O jovem e o marginal estavam num carro aguardando um funcionário recolher dinheiro no estabelecimento comercial às margens da BR-153. O posto pertence à família há décadas.

No local, fizeram prisão e condução do indivíduo, sendo tomado conhecimento que era comparsa do elemento que permanecia com os pais do rapaz.

Realizado cerco no quarteirão o indivíduo liberou os reféns e tentou fugir correndo pelos telhados atirando contra os PMs.

Rafael Ferreira Bento, conhecido como “Salgadinho” acabou alvejado por dois disparos quando estava no telhado de uma residência próxima(foto), na avenida Oliveira Motta. Acionado SAMU e constatado o óbito, sendo totalmente identificado e com diversas passagens. Compareceram ao local o investigador de polícia civil que acionou a perícia e o IML.

Diego Matias Silva, foi conduzido e entregue na 38ª Delegacia de Polícia Civil. Também possuía mandados de prisão expedidos em seu desfavor.

Apesar do trauma, as vítimas não se feriram.

O delegado da Polícia Civil, Rafael Guimarães, abriu inquérito.

Resultados:

✅ 01 – REVOLVER TAURUS 0.32 (APREENDIDO)

✅ 01 – PISTOLA TAURUS 7,65 (APREENDIDA)

✅ 6 – MUNIÇÕES.32 INTACTAS (APREENDIDAS)

✅ 4 – MUNIÇÕES 7,65 INTACTAS (APREENDIDAS)

✅ 2 APARELHOS DE CELULAR (APREENDIDOS)

✅ 1 INDIVÍDUO PRESO

✅ 1 INDIVÍDUO EM ÓBITO

✅ 1 VEÍCULO APREENDIDO