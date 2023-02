PM prende 3 com 70 quilos de maconha

Ocorrência do fim de semana em parceria com colegas paulistas

O Pelotão da Força Tática da PM paulista – com ciência e acompanhamento da PM paranaense – entrou na área do 2° BPM, em Jacarezinho neste fim de semana, em acompanhamento a traficante conhecido na região de Ourinhos(SP).

Havia a informação de que os três marginais venderiam maconha para dois indivíduos de Andirá.

Abordando um VW Fox, dado flagrante na situação de tráfico e em diligência chegaram até uma casa no bairro Marques dos Reis, onde havia dois tambores com 94 tabletes do entorpecente, totalizando 70 quilos. Os elementos, veículo e droga foram entregues na delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.