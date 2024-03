Preso assassino e ladrão em Rib. Claro

Em seu desfavor já recaía mandado de prisão

A Polícia Militar de Ribeirão Claro prendeu homem que em seu desfavor recaía mandado de prisão.

PMs estavam realizando diligências a fim de localizar um indivíduo procurado pela justiça pelo crime de homicídio, ocorrido em 2023 em Ribeirão Claro, após receberem informações de que ele estaria transitando pela cidade. Momentos depois, receberam denúncias de que havia ocorrido um acidente de trânsito e que o elemento estaria envolvido na situação, conduzindo uma motocicleta.

De imediato, a equipe foi até o local onde, após identificação das partes, constatou-se ser realmente o alvo daquele Mandado de Prisão expedido pela Justiça. A motocicleta conduzida pelo rapaz estava com placa de identificação falsa, feita de material plástico, além dos outros sinais identificadores como números de chassi e motor adulterados, dificultando a identificação. As informações davam conta de que ele andava armado, sendo, inclusive, a arma utilizada no crime em que era procurado, porém esta não foi localizada.

Momentos depois, um casal compareceu ao local informando serem os reais proprietários da motocicleta e que ela havia sido roubada em 10 de fevereiro deste ano.

O marginal recebeu voz de prisão, foi encaminhado ao Hospital por conta das lesões sofridas no acidente e logo em seguida, para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo roubado para a realização de perícia e posterior restituição aos proprietários.