Dupla furta carro em Carlópolis e é presa depois em J. Távora

Encarceramento ocorreu hoje de madrugada

Por volta das quatro horas da madrugada desta terça-feira, dia 27, policiais militares realizaram a prisão de dois indivíduos (ambos 24 anos), que furtaram um veículo Hyundai/Creta em Carlópolis.

De acordo com vítima, por volta das 21h30m desta segunda, dia 26, deixou o veículo estacionado na Rua Laurindo Franco de Godoi, em frente da Igreja Católica, e quando retornou ao carro para ir ao trabalho, às 03h45m, aproximadamente, constatou que tinha sido levado.

Imediatamente acionou a Polícia Militar, informando que o veículo possuía rastreador e indicava cidade de Joaquim Távora como localização.

As equipes iniciaram as buscas, vindo a se deparar com o Creta circulando na área central tavorense. Os indivíduos não obedeceram ordem de parada e se evadiram retornando sentido Carlópolis sendo alcançados e detidos na Rodovia PR-218, próximo ao Distrito São Roque do Pinhal, conhecido como “Curujá”, pertencente ao município de Joaquim Távora.

Os dois marginais foram identificados, conhecidos no meio policial por envolvimento em outros crimes, inclusive com passagem pelo sistema prisional. Receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil carlopolitana.