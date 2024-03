PM prende ladrão em RIBEIRÃO do Pinhal

Objetos levados foram apreendidos

A Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal, no Sítio Girassol foi acionada para dar atendimento a um furto onde a solicitante informou que, ao chegar em sua casa, a encontrou com a porta arrombada e um VW/Gol de cor branca saindo próximo à sua residência.

Os policiais foram até o local e localizaram um veículo com as mesmas características repassadas, realizando a abordagem. Havia dois rapazes no interior do veículo, sendo que um deles se evadiu em meio a mata. O outro permaneceu no veículo, porém, não obedecendo às ordens emanadas pelos policiais, sendo necessário retirá-lo do Gol.

Durante a busca pessoal, no interior do carro havia um simulacro de arma de fogo, além de diversos pertences da vítima, como ferramentas e perfumes, que teriam sido furtados da residência. Ao verificar a procedência do carro, foi constatado que se tratava de produto de roubo, ocorrido no município de Cambará.

Diante dos fatos, o abordado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências, juntamente com o automóvel recuperado, os itens da vítima e os objetos apreendidos na ocorrência.