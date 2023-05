PM prende ladrão de picanhas em S. A. P.

Foi flagrado no “Supermercado do Purga”

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, neste domingo (14), realizou ação envolvendo furto no Supermercado Real (conhecido como do “Purga”) Rua Antônio de Castro Vilas Boas, Vila Ribeiro, o

A equipe recebeu informações sobre furto de carne. Ao chegar ao local, constatou que ao lado de fora do estabelecimento comercial já havia um sujeito contido pelos proprietários, que contaram que o homem passou no caixa e pagou somente por uma das mercadorias. Porém, em sua posse também tinha um pacote de picanha e vidro de pimenta, os quais não foram quitados.

Ao verificarem as câmeras de segurança, verificou-se que o elemento tinha ido ao local pela manhã furtado outros pacotes com carne. Em deslocamento à residência do rapaz, os PMs encontraram os demais produtos.

O homem (43 anos) recebeu voz de prisão e encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis. Os resultados obtidos são que, ao todo, o prejuízo causado pelo furto de 16 peças de picanha totalizou R$ 2.000,00, e a equipe recuperou 4,5 kg de picanha.