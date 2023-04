PM prende condutor bêbado em Pinhal

Homem de 41 anos bateu contra outro carro no centro

No início deste fim de semana, a PM percebeu um motorista dirigindo um VW Polo que, ao tentar desviar de outro veículo na via, acabou colidindo contra a VW Parati, no centro de Ribeirão do Pinhal.

O abordado, na rua Espírito Santo, apresentava sinais de embriaguez, falas desconexas e odor etílico, diante disso, levado ao Destacamento, onde lhe foi oferecido bafômetro.

O teste aferiu 1,57mg/l, sendo assim o autor foi apresentado para a autoridade policial para as providências cabíveis ao fato. Ou seja, notificação de trânsito e automóvel recolhido, além do encarceramento.