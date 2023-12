PM prende piloto de moto que colidiu em viatura (Veja Vídeo)

Desobediência, direção perigosa e dano ao patrimônio público

Durante patrulhamento na Avenida José Palma Rennó na noite desta terça-feira, dia 26, a PM prendeu um homem que “pilotava” de forma criminosa e imprudente, em Santo Antônio da Platina.

Quando da chegada da corporação, diversos motociclistas empreenderam fuga para todos os lados, oferecendo risco a terceiros, pois havia uma grande aglomeração de pessoas.

Portanto, focou-se numa moto e começou o acompanhamento tático com sinais luminosos e sonoros ligados, sendo que o condutor escapava em alta velocidade, fazendo ultrapassagens pela direita e esquerda dos veículos que estavam na via, e atravessando a preferencial do cruzamento com a rua Marechal Deodoro da Fonseca.

A PM se posicionou verticalmente, sinais sonoros e luminosos ligados, no canto da rua, com intuito de realizar a abordagem. Porém, o condutor investiu contra a equipe e perdeu o controle colidindo contra a parte frontal da viatura, lado esquerdo (motorista), ocasionando danos no capô e para-choque.

Sendo assim, o condutor e a garupa(16 anos) caíram ao solo e foram contidos, com escoriações.

Identificados, a adolescente apreendida e entregue depois ao pai e o rapaz, preso em flagrante.

A Honda/CG 150 Titan, de cor vermelha retida, não tinha filtro de ar e o retrovisor estava irregular.

Dois AIT’s (Autos de Infração de Trânsito) confeccionados.

No domingo, um elemento abandonou o veículo e escapou a pé, se embrenhando num matagal.

Veja também: https://npdiario.com.br/comportamento/motociclista-irrita-platinensesassista/