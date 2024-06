PM prende três no CTG em Carlópolis

Drogas apreendidas e veículo recuperado

A Polícia Militar de Carlópolis, nesta segunda-feira, 10, prendeu 3 pessoas no bairro CTG.

Os PMs receberam informações sobre o paradeiro de um veículo, Fiat Uno, que havia sido furtado em Ribeirão Claro e que estaria em uma residência no Bairro CTG, em Carlópolis.

De imediato, os policiais foram até o local e avistaram o veículo na residência que não tinha portão. Ao entrar no local, uma mulher que estava do lado de fora da casa foi abordada. Percebida movimentação no interior da casa e, logo em seguida, uma outra mulher retirou de suas vestes uma sacola contendo entorpecentes, sendo 57 gramas de maconha, 8 g de crack e também R$ 226,00 em cédulas trocadas.

Ao serem indagadas, as duas informaram que estavam ali somente para adquirir as drogas e que não sabiam nada a respeito do veículo furtado. Nesse instante chegou no local um rapaz que seria o morador.

Durante a identificação do homem, constatou-se que havia um mandado de prisão expedido em seu desfavor. Além disso, a bateria do veículo havia sido removida e estava no interior da residência.

Desse modo, os três abordados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes apreendidos e o veículo recuperado.