PM reage e mata dois bandidos de Ribeirão do PINHAL (VÍDEOS)

EXCLUSIVO: Dois indivíduos que cometeram crimes principalmente em Ribeirão do Pinhal atiraram contra PMs na manhã desta quinta-feira, dia 18, ao serem flagrados numa casa em Londrina.

Realizadas diligências e vigilâncias e descoberto o paradeiro da dupla. O confronto aconteceu por volta das seis horas na zona leste da cidade, no Jardim Abussafe (na rua Orlindo Carlos Monteiro).

O cumprimento do mandado de prisão resultou em confronto armado e óbito de GUSTAVO FRANCA MARTINS (fotos da capa e abaixo) 24 anos. o qual possuía oito mandados de prisão em seu desfavor, sendo eles pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, porte de arma de fogo, homicídio e Organização Criminosa.

E WINTER RAMOS DIONISIO o qual também possuía mandado de prisão por assassinato. Ele matou em 2020 Nilielton de Godoy Galdino, de 21 anos, com um tiro na cabeça, em Ribeirão do Pinhal. Foi nas proximidades do Ginásio de Esportes Tigrão , e fugiu (Detalhes no link abaixo).

Atuaram Rádio Patrulha, 2°BPM e 5°BPM, CHOQUE, ALI (Agência de Inteligência Local) e ROTAM.

A ação também teve como resultado as seguintes apreensões: