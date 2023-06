Garoto completou primeiro aninho

Em Siqueira Campos, os Policiais Militares foram convidados para participar do uma festa especial no fim de semana: o aniversário de um ano do querido João Miguel.

Os PMs desejaram parabéns ao menino.

Agradeceram o convite e disseram ter sido uma honra participar deste momento tão emocionante da família.