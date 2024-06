POLÍCIA Ambiental prende homem com espingardas em Ibaiti

Neste final de semana por irregularidades

A Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti, apreendeu duas espingardas e prendeu um homem. Conforme denúncia, a equipe de polícia ambiental realizou atendimento a notícia de crime de posse irregular de arma de fogo e caça de animais silvestres.

Em diligência junto com o proprietário do imóvel, sob sua guarda havia armas de fogo e munições, em descordo com determinação legal, sendo 4 cartuchos intactos e um deflagrado, todos de calibre .32, uma espingarda calibre .32 sem marca, e uma espingarda polvoreira de carregar pela boca sem marca.

O armamento não possuía documentação ou autorização pelos órgãos. Foram apreendidas as espingardas e o homem foi preso, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.