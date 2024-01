Polícia Científica abre concurso de PERITO criminal para Região

Há vagas em Jacarezinho para Oficial Criminal (40 horas)

A Polícia Científica do Paraná divulgou neste segunda (22) no DIOE n° 11.583, o edital do Concurso Público de provas e títulos, com vista ao provimento dos cargos de Perito Oficial Criminal 40h e Perito Oficial Criminal 20h do Quadro Próprio dos Peritos Oficiais – QPPO, nos termos da Lei Estadual 21.117/2022 e Lei Estadual Complementar nº 258/2023.

Em Jacarezinho, a Polícia Científica localiza-se na Rua Álvaro Brochado 1634, Nova Jacarezinho. Ainda na cidade estão realizando projeto de nova sede, em parceria com a Secretaria de Saúde, a Prefeitura e a Universidade Estadual do Norte do Paraná.

As atuais sedes estão em: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

O certame proverá um total de 30 vagas, sendo 4 vagas para o cargo de Perito Criminal 20h e 26 vagas para o cargo de Perito Criminal 40h, além da formação de cadastro de reserva. O subsídio inicial é de R$ 14.761,55 e R$ 634,74 de auxílio-alimentação para 20h e R$ 21.087,93 e R$ 634,74 de auxílio-alimentação para 40h.

“O concurso é muito importante para a Polícia Científica pois vai selecionar candidatos para reforçar as atividades exercidas pelo órgão, além disso há uma renovação do quadro e permite que novos conhecimentos sejam agregados.” Disse o Presidente da Comissão de Concurso, Ciro Pimenta.

As vagas serão distribuídas em todo o Paraná e somente para a área de medicina o concurso será regionalizado.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 12 de abril de 2024, nas cidades de Curitiba, Londrina e Cascavel. Além disso, o certame contará com as seguintes etapas: teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, investigação social, inspeção de saúde e prova de títulos

“O Concurso Público é de essencial importância para o órgão, pois é este instrumento de seleção e contratação que possibilita à Polícia Científica aumentar seu efetivo, podendo, assim, responder de maneira ainda mais eficaz as demandas da população do Estado do Paraná.” Afirmou Cezar Voss, chefe do Grupo Auxiliar de Recursos Humanos da PCP.

As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br – de 05 de fevereiro até 05 de março de 2024, com o valor da inscrição de R$ 240,00.

