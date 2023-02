Cem toneladas de fertilizantes em Joaquim Távora recuperadas pela Civil

Apreensões até agora já ultrapassam meio milhão de reais

Nesta semana, a Polícia Civil de Joaquim Távora desencadeou a Operação Joio, que teve como objetivo identificar e coibir a atuação de grupos criminosos que atuam na adulteração de fertilizantes.

Foi apreendida uma carreta carregada com 32 toneladas do produto com lacres rompidos e indícios de adulteração. Depois, a equipe cumpriu mandados de busca e apreensão, localizando e apreendendo aproximadamente 67 toneladas, além de diversos equipamentos e produtos químicos utilizados na adulteração (fotos).

Segundo Jean Paulo, delegado responsável pelo caso, as apreensões realizadas até o momento já ultrapassam meio milhão de reais. Ele assinalou que a atuação dos criminosos pode ter sido responsável por prejuízos multimilionários ao produtores que dependiam do fertilizante para o plantio de cereais.

As investigações continuam.