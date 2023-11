Polícia Civil apura denúncia de maus tratos de animais

Em pleno centro de Santo Antônio da Platina

Na tarde desta terça-feira (21), policiais civis e militares, acompanhados da Organização Não Governamental Mundo Cão e médica veterinária da Prefeitura, foram até residência da área central da cidade de Santo Antônio da Platina apurar várias denúncias de que no local ocorriam maus-tratos de vários animais.

No local, de imediato constatada situação de abandono, alimentação inadequada e local insalubre para guarda dos animais. Estavam doentes, amarrados em local sem sombra debaixo do sol escaldante, servidos de água contaminada com larvas e em ambiente fétido e insalubre.

A situação foi tecnicamente avaliada pela médica veterinária e três cachorros e uma cabra foram resgatados pela ONG Mundo Cão e encaminhados para abrigo temporário.

O morador não estava no local, sendo que o delegado instaurou um inquérito policial para apurar o crime de maus-tratos, cuja pena é de reclusão de 02 a 05 anos.

A ONG Mundo Cão precisa de doações e colaborações para continuar sua atividade para salvar animais. Contribua com pix para o CNPJ: 04.818.918/0001-01 ou entre em contato com a ONG pelo perfil das redes sociais.