Polícia Civil CAÇA um foragido por tentativa de homicídio em SAP

Crime no assentamento São Jorge em Santo Antônio da Platina

Na madrugada do dia 02/12 um homem de 58 anos estava em seu sítio na área rural de Santo Antônio da Platina (assentamento São Jorge), quando foi chamado pelo suspeito para ir até o portão e, com a aproximação, este lançou líquido inflamável no corpo da vítima e ateou fogo.

A vítima ainda teve forças de dirigir veículo e ir encontro da família na cidade para pedir socorro, sendo encaminhada em estado grave ao hospital, com cerca de 31% do corpo queimado, permanecendo até o momento na UTI da ala de queimados no Hospital Universitário de Londrina.

Segundo apurado pela investigação, a motivação do crime seriam disputas familiares sobre o terreno na área rural onde o fato ocorreu.

O inquérito já foi encerrado, sendo o suspeito indiciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pela emboscada e emprego de fogo.

Também foi representado pelo delegado pela prisão preventiva do suspeito, a qual teve concordância do Ministério Público e decretada pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

Como o suspeito não foi localizado até o momento, é considerado foragido, razão pela qual seu nome e imagem são divulgados no momento para fins de interesse da Justiça. O suspeito trata-se de MAICON DE OLIVEIRA FERREIRA, nascido em 22/03/2003 (20 anos), natural de Santo Antônio da Platina.

Quaisquer informações sobre o paradeiro do foragido entrar em contato com a página da delegacia nas redes sociais ou ligar no 190 ou Whatsapp para denúncia (43 99150-0190).