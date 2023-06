Polícia Civil cumpre mandado de prisão

Por posse ilegal de munição e tráfico de drogas

Na manhã desta quarta-feira, dia 28, investigadores da delegacia de Santo Antônio da Platina deram cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de homem por cometimento dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

Ele, de 27 anos foi, preso no centro da cidade.

O mandado de prisão foi representado pelo delegado Rafael Guimarães, com concordância do Ministério Público e decretado pelo juízo da Vara Criminal, em razão de apreensão de 4,5 kg de maconha e 180 munições de diversos calibres na residência do alvo em operação conjunta da polícia civil e polícia militar realizada semana passada.