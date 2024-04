Civil de SAP cumpre mandados de prisão

Nesta sexta-feira em Santo Antônio da Platina



Na manhã de sexta-feira, 05, a equipe composta pelas autoridades policiais e agentes de polícia judiciária deu fiel cumprimento aos mandados de prisão preventiva nos Bairros Santa Terezinha e Bela Manhã, em Santo Antônio da Platina.

Tratam-se de dois homens, 32 e 21 anos de idade, os quais teriam praticado juntos o furto de uma motocicleta no último dia 27 na Rodovia Benedito Lúcio Machado(estrada da Platina), em frente da Chácara do Bill. Além disso, o jovem de 21 anos também responde por outro furto de motocicleta realizado em 11 do mês passado na área rural da cidade em frente a uma granja de avicultura.