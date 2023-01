Carlópolis: Polícia Civil de Carlópolis prende por tentativa de homicídio HOJE

Adolescente recebeu facada no pescoço

Exclusivo: A Polícia Civil de Carlópolis prendeu um homem por tentativa de homicídio. A ação se deu na manhã desta segunda-feira, dia 30.

As investigações se iniciaram a partir de um boletim de ocorrência dando conta de que um adolescente de 15 anos teria sido vítima de uma tentativa de homicídio, com uma facada na região do pescoço.

Após apurações do setor de investigação da Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis foi possível identificar o criminoso, um homem de 41 anos, com diversas anotações criminais.

Após representação pela prisão preventiva, deferida pelo Poder Judiciário, o indivíduo foi localizado e preso e encaminhado à cadeia pública local.