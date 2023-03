Polícia Civil apreende um quilo de cocaína

Na tarde desta sexta-feira na Vila Domingues

Ação operacional da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal resultou na apreensão de mais de um quilo de cocaína, porções de maconha além de balança de precisão, faca e apetrechos utilizados para embalagem de drogas. As diligências ocorreram na tarde desta sexta-feira (24) em uma residência situada na Vila Domingues, popularmente conhecido como “Rancharia”.

Amparados por determinação da Justiça, policiais civis vistoriaram a residência, localizaram os objetos e identificaram o morador que, no momento, não foi localizado no imóvel.

Ele irá responder pelo crime de tráfico de drogas. Os agentes policiais, ainda, arrecadaram um simulacro de arma de fogo.