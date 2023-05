POLÍCIA CIVIL de Ribeirão do Pinhal cumpre mandado

Descumprimento de medida protetiva

Policiais civis de Ribeirão do Pinhal cumpriram, no final da tarde de sábado (6), uma ordem de prisão expedida pela Justiça da comarca em desfavor de um homem de 31 anos.

A ação ocorreu no bairro Silvio Frutuoso. Trata-se de um mandado de prisão preventiva em razão do cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Após notificado de que não poderia se aproximar e manter contato com a ex-mulher, teria novamente a ameaçado. Detido, não ofereceu residência e foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes.