Ribeirão do Pinhal : Polícia Civil prendeu um assassino hoje

Estelionato, furto e homicídio qualificado

Policiais Civis de Ribeirão do Pinhal prenderam, na manhã desta sexta-feira, 17, um homem de 47 anos, procurado pela Justiça da comarca pelos crimes de estelionato, furto e homicídio qualificado.

O mandado foi expedido no último dez pela Vara de Execuções Penais da Comarca, tendo em vista condenação a nove anos, seis meses e 20 dias de prisão em regime fechado diante de unificação de penas.

O homem procurado encontrava-se caminhando em via pública próximo a um bar situado no bairro Vila Domingues. Após receber voz de prisão, não houve resistência.

Depois de garantidos seus direitos constitucionais, foi conduzido para Cadeia Pública de Bandeirantes e está à disposição da Justiça.