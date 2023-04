Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal prende estuprador

Homem de 41 anos não resistiu e foi levado para cadeia de Ibaiti

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da equipe da Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal, prendeu, na tarde desta quarta-feira (5), um homem de 41 anos em Abatiá.

O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário da comarca durante investigação de crime de estupro cometido contra uma mulher adulta. O inquérito policial que apura o caso corre em segredo de justiça. Não houve resistência.

Após ser detido, o homem preso prestou declarações na Delegacia de Polícia e foi submetido a exame de corpo de delito. Em seguida, encaminhado para Cadeia Pública de Ibaiti, estando à disposição da Justiça.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na investigação de crimes e na captura de pessoas procuradas pela Justiça. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque -denúncia ou para o número 43-3551-1202 (telefone da Delegacia de Policia). A identidade do denunciante será mantida sob absoluto sigilo