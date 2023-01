POLÍCIA CIVIL de Ribeirão do Pinhal prende estuprador

Estava escondido em Jundiaí do Sul; ele violentou a enteada de 12 anos

Um homem de 47 anos foi preso no final na tarde desta sexta-feira, 20, pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.

Já foi condenado pelo juízo da comarca a 25 anos de prisão em regime fechado, por violentar a enteada em uma propriedade rural no município.

Não houve resistência.

Ele estava escondido numa propriedade rural em Jundiaí do Sul quando recebeu voz de prisão pelo delegado e investigadores e foi encaminhado para Cadeia Pública de Ibaiti.