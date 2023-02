Policiais Civis de Ribeirão do Pinhal prendem estuprador

Estava escondido numa propriedade rural em Barra do Jacaré

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal prendeu um idoso de 67 anos condenado pela Justiça da comarca a dez anos e 10 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Ele foi acusado e posteriormente condenado por abusar de uma criança de 10 anos de idade em uma propriedade rural localizada em Jundiaí do Sul. Após ser condenado, o criminoso fugiu do município.

Investigadores de polícia, acompanhados do delegado, diligenciaram na tarde desta terça-feira, 07, em uma propriedade rural localizada no município de Barra do Jacaré, onde o estuprador estava escondido e efetuaram a prisão. O abusador foi encaminhado para Cadeia Pública de Ibaiti.