Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal prende traficante

Na vizinha cidade de Jundiaí do Sul

Um homem com 29 anos foi preso, na manhã desta terça-feira, 04, pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta de 10h no município de Jundiaí do Sul, próximo a um campo de futebol.

Durante campana dos policiais, o indivíduo suspeito correu para para o interior da casa. Os agentes vistoriaram a residência localizando porções de maconha, crack, dinheiro produto da venda, além de um simulacro de arma de fogo.

Devidamente autorizados, os policiais encontraram, no aparelho celular do suspeito, mensagens trocadas com usuários negociando drogas. Após receber voz de prisão, foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes.