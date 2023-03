Polícia Civil de SAP identifica ladrão e também receptador

Na madrugada e manhã desta sexta-feira

Na madrugada desta quinta-feira, dia 16, um indivíduo furtou uma roda e pneu, avaliados em R$ 900,00, de um veículo estacionado em via pública no Bairro Jardim Eldorado, em Santo Antônio da Platina.

Policiais civis da Delegacia de Santo Antônio da Platina passaram a investigar o caso e recuperaram os produtos do crime, vendidos numa loja de material reciclável no Jardim Bela Manhã por apenas R$ 40,00 e em seguida identificaram também o autor do furto (um jovem de 27 anos).

O proprietário da loja (um homem de 53 anos) será indiciado por receptação dolosa e o autor do furto também pelo crime praticado.